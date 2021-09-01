Краснодар, 1 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. За парты школы №94 Краснодара 1 сентября сели сразу 840 учеников первых классов, школа стала самой большой по числу учеников в этом году.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

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Чтобы распределить новых учеников, в школе организовано 28 первых классов, а в нумерации использовали буквы от А до Я, но за исключением букв Ь, Ъ, Й, Ё и Щ. С 1 сентября начнется учебный процесс в новом здании школы №94 на ул. Изобильной, 2, сообщили «Вести-Кубань».

Отметим, что в Краснодаре к одной школе может относиться несколько корпусов, с чем и связано большое количество классов. Так, в 2020 году в школе №71 было сформировано сразу 33 первых класса.

Всего в новом учебном году в школы Краснодара пошли 174,4 тыс. учеников, из них 21,2 тыс. — первоклассники.