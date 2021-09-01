Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 33 летальных случая новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Уже третий раз с начала пандемии в регионе сталкиваются с таким высоким числом подтверждённых смертей от COVID-19 за сутки. Ранее столько же летальных исходов подтверждали 26 и 28 августа 2021 года.

Всего в области от данной инфекции скончались уже 5228 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах региона ввели особые меры для профилактики COVID-19.

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