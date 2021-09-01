Сеул, 1 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Румыния предоставит Южной Корее 1,5 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Согласно опубликованным данным, первая партия из 526,5 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer прибудут в Южную корею 2 сентября, вторая партия из 526,5 тыс. Доз вакцины Pfizer и 450 тыс. доз вакцины Moderna — 8 сентября.

Известно, что вакцина Pfizer закуплена южнокорейским правительством, а вакцина Moderna поступит в страну в обмен на медицинское оборудование, поставленное в Румынию.

Как отметил представитель органов здравоохранения, сотрудничество в области вакцин является частью усилий по повышению глобальной солидарности в борьбе с пандемией.

Препараты из Румынии будут использоваться для вакцинации людей в возрасте от 18 до 49 лет.