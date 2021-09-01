Ереван, 1 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 7462 исследования на коронавирус, из которых 615 дали положительный результат. Об этом 1 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

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Всего в стране выявили 242 750 носителей коронавируса. Из них 227 293 справились с инфекцией, в том числе 267 — за последние сутки. Умерли в республике 4857 пациентов с COVID-19, из которых 15 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5666 тестов на коронавирус 524 были с положительным результатом. 361 человека медики признали выздоровевшими, умерли 17 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении сотрудники ряда сфер обязаны дважды в месяц сдавать тесты на коронавирус. Это касается медиков, чиновников, сотрудников торговли и общепита, спортивных тренеров, работников транспорта, салонов красоты и других организаций.