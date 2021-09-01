Москва, 1 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В России спрос на иностранную валюту уменьшился прежде всего из-за закрытия границ, вызванного пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя соответствующую новость, а также то, что в РФ евро пользуется большим спросом, нежели доллар.

Евро

«Спрос на иностранную валюту в целом уменьшился прежде всего из-за закрытия границ, связанного с пандемией. Что касается интереса к евро в ущерб доллару, то это также связано с трансграничными перемещениями граждан: Европа к нам ближе, и количество наших граждан, путешествующих в европейские страны, гораздо выше чем, например, в Америку, — сказал экономист. — Кроме того, стоит отметить негативные процессы, которые сегодня происходят в американской экономике. Евро сейчас выглядит более стабильно и, следовательно, более предпочтительно».

В целом же, по словам Твердохлеба, все больше российских граждан переориентируются на размещение средств в рублевых активах.

«Потому что в плане стабильности и получения доходности иностранные валюты становятся не столь привлекательными активами, как рубли. Я полагаю, что эта тенденция, которая сложилась на рынке в последние несколько лет, будет продолжаться далее и будет принимать все более устойчивый характер», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до конца 2021 года в России не следует ждать принципиального изменения ситуации со спросом населения на евро.