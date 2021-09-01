Москва, 1 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В России динамика ипотечного кредитования начнет расти не раньше, чем закончится сезон отпусков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки в июле 2021 года выдали меньше ипотечных кредитов, чем в июне.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Во-первых, имеет место фактор сезонности, — сказал Твердохлеб. — Динамика ипотечного кредитования начнет увеличиваться не раньше, чем завершится сезон отпусков. Вторая причина — повышение ставок по субсидированным кредитам и сворачивание ряда программ по государственной льготной поддержке ипотеки. Ну и третий объективный фактор заключается в том, что за предыдущие несколько лет рынок серьезно насытился ипотечными ссудами, и темпы роста кредитования опережают темпы роста ввода жилья. Это объективные процессы волнообразного развития рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из причин того, почему в РФ не ожидается сильного понижения цен на жилье, связана с ростом стоимости стройматериалов.