Москва, 1 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Проблемная гаражная тема в России тянется еще с советских времен. Пользоваться землей и гаражами на птичьих правах давно рискованно, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области корпоративных коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Гаражи

«При безудержной застройке мегаполисов очередными кварталами-«человейниками» разрушительный ковш многократно замахивался на нелегальные с точки зрения властей кирпичные гаражи со стажем.

Гаражная амнистия должна дать возможность автолюбителям со стажем стать владельцами земельных участков, на которых расположены гаражи. Особенно эта тема актуальна для Москвы и крупных мегаполисов, в которых квадратный метр земли на вес золота.

Но и налоговые отчисления от такого владения будут внушительными. Такая амнистия — знаковый подарок и последнее предупреждение властей, этим нужно оперативно воспользоваться и здесь очень нужна помощь юриста и слаженность действий владельцев для быстрого бесплатного оформления в собственность имущества.

У легальных владельцев гаражей появится выгода капитализации имущества. Его можно продать или обменять, легально сдать в аренду. Если городу понадобится земля под такими гаражами, то его владельцы получат компенсацию по рыночной цене.

Пора было давно расставаться с эпохой самостроя и гаражных «ракушек». Быть автовладельцем в большом городе — это большая ответственность перед общественным пространством.

Обеление рынка позволит также повысит налоговые поступления в региональные бюджеты, повысить социальное самочувствие граждан», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в России вступил в силу закон о «гаражной амнистии». По оценкам властей, под амнистию могут попасть почти 2 млн гаражей в разных городах страны.

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