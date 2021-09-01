Блед, Словения, 1 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич все еще не принял решения о том, поедет ли 5 сентября в Черногорию на интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия. Об этом Вучич заявил 31 августа, по прибытии в словенский город Блед, где 1 сентября проводится региональный Стратегический форум.

Kremlin.ru Александр Вучич

Так президент Сербии опроверг информацию о том, что он не поедет на интронизацию митрополита, которая уже появилась в сербской прессе. По словам Вучича, вся опубликованная на этот счет информация является вымыслом, так как он пока «ничего не подтверждал».

«Я не принял решения. Я рассматриваю этот вопрос каждый день, анализирую ситуацию, и я приму решение в соответствии с интересами сербского народа, Сербской православной церкви и сербского государства», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что интронизация митрополита Иоанникия пройдет в древнем монастыре Сербской православной церкви в городе Цетине. Из-за угроз черногорских националистов устроить в день интронизации беспорядки перед монастырем митрополия Черногорско-Приморская ранее приняла решение не проводить в этот день всенародный собор в Цетине.