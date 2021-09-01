Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Ещё 17 тыс. жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакцинами

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 1 млн 445,4 тыс. человек (+ 7 630 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 251,28 тыс. человек (+ 16 959 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется не менее 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения.