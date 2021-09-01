Москва, 1 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. С апреля по июнь 2021 года реализация электрокаров с пробегом на российском авторынке увеличилась на 55% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

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При этом продажи электрокаров с пробегом выросли во втором квартале 2021 года на 223% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Специалисты сервиса отмечают, что в России наблюдается постепенный рост спроса на электрифицированные автомобили.

В отчетный период наибольший спрос на подержанные электрокары был зафиксирован в Москве и Подмосковье. На эти два региона пришлось 19,2% от общего числа сделок в данном сегменте по России.

Средняя стоимость электромобилей с пробегом в Москве составляет 1 845 000 рублей. Это больше, чем в среднем по стране.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года средневзвешенная стоимость новой легкой машины в России составила 1 886 000 рублей.

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