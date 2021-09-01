Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области коронавирусная инфекция унесла жизни 28 пациентов за последние 24 часа. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 сентября.

Pixabay.com Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали 17 женщин в возрасте от 59 до 87 лет и 11 мужчин в возрасте от 41 года до 80 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 6 015 человек.