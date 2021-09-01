Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 479 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем в последний день лета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (197) и Волгодонском районе (десять). Немногим менее 20% заразившихся — люди старше 66 лет, более 15% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 124 890 человек. Выписан с выздоровлением 107 851 пациент.