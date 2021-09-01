Варшава, 1 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 1 сентября опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусом.

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При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерло 13 человек, у восьми из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений — 47 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (пять) за последние 24 часа зафиксировано в Любушском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 889 036 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 358.

В больницах по состоянию на 1 сентября находятся 475 пациентов с COVID-19, из них 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.