Москва, 1 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки (31 августа) в Москве выявили ещё 1229 человек с коронавирусом. Об этом 1 сентября заявили в Оперштабе Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. За сутки госпитализировали 483 человека, 47 пациентов скончались.

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По уточнённым данным, на ИВЛ находятся 315 человек.

Всего же в 85 регионах России выявлено 18 368 новых случаев заражения COVID-19. Причём лидерство по состоянию на 1 сентября за Санкт-Петербургом (1312 новых случаев).

Напомним, что за минувшую неделю количество выявленных случаев новых заражений показывает устойчивую динамику снижения. Однако эксперты предупредили, что уже в конце сентября возможная новая волна COVID-19.