Джакарта, 1 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии считает, что цель в два миллиона инъекций вакцины против коронавируса в день может быть достигнута к сентябрю, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Cкорость введения вакцины против коронавируса в августе достигла 10 млн доз. В Индонезии за сутки ввели 1,7 млн доз вакцины.

Цель властей Индонезии состоит в том, чтобы во время программы вакцинации не было недостатка в запасах вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, долг центрального правительства Индонезии увеличился и составляет 6570,17 трлн индонезийских рупий.