Краснодар, 1 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 248 новых случаев заражения коронавирусом, это на один случай больше, чем накануне. Данные опубликовал региональный оперативный штаб 1 сентября. Новые случаи заражения подтверждены в 24 муниципальных образованиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре выявили 50 случаев, в Сочи — 48, в Лабинском районе — 23, в Горячем Ключе — 15, в Курганинском районе — 14, в Тихорецком — 12. По десять заболевших в Новороссийске и Кореновском районах», — уточнили в региональном оперативно штабе.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта 2020 года положительные результаты тестов на коронавирус получили 67 215 человек, выздоровел 49 371 человек. Жертвами инфекции стали 5 265 пациентов.

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На 31 августа в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 112 человек, еще 6 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Всего в коронавирусных стационарах лечится 3 271 пациент, ещё 9 308 лечатся амбулаторно.