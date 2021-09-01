Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Непродолжительный период снижения суточной выявляемости коронавируса в Петербурге вновь сменился резким ростом числа новых носителей. По данным федерального оперштаба от 1 сентября, в последний день лета, 31 августа, было выявлено 1312 новых случаев заражения, это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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Петербург, днем ранее оказавшийся на четвертом месте в РФ по суточному выявлению коронавируса, сегодня оказался антилидером среди российских регионов, обогнав даже Москву, где за последние сутки выявили 1229 случаев.

Смертность от COVID-19 в Петербурге почти не меняется: за прошедшие сутки скончались 34 пациента, что на три человека больше, чем сутками ранее, и на один случай меньше, чем два дня назад.

С учетом новых данных, в Северной столице выявлено 577 655 случаев инфицирования за время панедмии, выздоровели 553 799 человек, скончались 20 617 человек.