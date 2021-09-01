Воронеж, 1 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 1 сентября. Накануне, 31 августа, было зарегистрировано 463 случая заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число выздоровевших за последние сутки составило 176 человек, что фактически в 2,5 раза больше числа новых носителей. Скончались за сутки 25 воронежцев с подтверждённым ковидом.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 119 026 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 025 пациентов. Число умерших после ковида жителей региона достигло 5 092 человек.