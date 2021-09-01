Сеул, 1 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 246 806 человек. Об этом 1 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 1 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 29 279 112 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 57%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 14 666 946 человек, препаратом AstraZeneca — 11 037 895 человек, препаратом Janssen — 1 204 889 человек, Moderna — 2 369 382 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 529 356 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 15 749 376 человек.

За последние два дня (30 — 31 августа) в стране было зарегистрировано 8699 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 180 677 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на 13 человек, до 535 человек.