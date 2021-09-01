Симферополь, 1 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 270 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 сентября. Накануне, 31 августа, сообщалось о 281 новом случае заражения. Таким образом, в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости ковидом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в регионе признаны выздоровевшими 350 человек — это больше суточного числа выявленных носителей. Зарегистрировано также 15 новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Всего в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус с начала пандемии получили уже 71 348 человек, выздоровели из них 60 885 пациентов, скончались в общей сложности 2 211 крымчан с коронавирусом. На 31 августа в больницах региона с ковидом и пневмонией лечатся 2 757 человек, амбулаторное лечение проходят 4 760 пациентов.