Кишинёв, 1 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица извинилась за то, что призвала увольняться учителей, которые не хотят прививаться от COVID-19. Своё обращение глава правительства разметила в соцсети Facebook.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

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«Сожалею о неудачном высказывании относительно педагогов, которые отказываются от вакцинации, — написала Гаврилица. — Приношу извинения педагогам, которых мое заявление ранило».

Она добавила, что позиция правительства в отношении учителей, которые не привились от COVID-19, не меняется. Им также будет нужно проходить за свой счёт тестирование на коронавирус каждые 14 дней.

Напомним, 31 августа Гаврилица в эфире телеканала TV8 заявила, что учителя, которые не хотят привиться, «пусть ищут другое занятие». Она выступила категорически против того, чтобы на тестирование невакцинированных учителей тратились бюджетные средства.