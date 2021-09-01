Таллин, , 11:16 — REGNUM Входящие в парламент Эстонии партии признали важность завершения процесса избрания главы государства во втором туре — удалось избежать острого политического кризиса. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV со ссылкой на представителей парламентских фракций.

Флаг Эстонии

«После очень тяжелых дней и недель все-таки мы сошлись на консенсусе, который позволил получить достаточно голосов в поддержку предложенного кандидата», — заявил Марко Михкельсон из правящей Реформистской партии.

По мнению депутата от входящей в коалицию Центристской партии Марии Юферевой-Скуратовски, «если бы мы затянули процесс, это было бы своего рода неуважением к народу Эстонии, который хочет четкости и понятности в выборах. В прошлый раз это напоминало мыльную оперу. Думаю, никто повторять прошлый опыт не хотел».

«В понедельник, 30 августа, в первом туре выборов были две проблемы. Одна из них была связана с депутатами от Социал-демократической партии, но позже они дали понять, что поддержат кандидатуру Алара Кариса. Второе, как я понял, были проблемы и внутри правящей коалиции реформистов и центристов, речь шла о нескольких голосах», — рассказал Свен Сестер из оппозиционной партии Isamaa.

31 августа парламент Эстонии выбрал на безальтернативной основе новым президентом Эстонии бывшего руководителя Национального музея Эстонии, профессора Алара Кариса. За него было отдано 72 из 80 голосов.

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