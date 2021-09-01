Минск, 1 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Генпрокуратура Литвы отказала Генпрокуратуре Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба белорусского надзорного ведомства.

Дети времен Великой Отечественной войны

«Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при направлении запроса литовской стороне Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что это расследование призвано установить факты совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий по планомерному уничтожению советских граждан.

Также указывается, что белорусское надзорное ведомство уточнило, что также оно ведет изучение сведений о карательных операциях, разрушении населенных пунктов и насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, а, кроме того, уточняет официальные данные о количестве погибших мирных граждан.

«В частности, белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского Мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) — Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных — Валдас Адамкус, бывший президент Литовской Республики)», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа пресс-секретарь Европейской комиссии Адальберт Яну оценил миграционный кризис на границах Литвы и Польши с Белоруссией как «агрессию Минска против европейских соседей».