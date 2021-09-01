Москва, 1 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ снижается спрос на иностранную валюту, связана с низким уровнем реальных располагаемых доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Тренд на снижение спроса на иностранную валюту в отпускной период объясняется главным образом географическими ограничениями отдыха за границей, а также существенным ростом стоимости зарубежных туров. Также на это, безусловно, влияет и низкий уровень реальных располагаемых доходов населения», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рубль укрепился до 73,30 рублей за доллар.