Баку, 1 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. С 1 сентября в Азербайджане в пунктах общепита, гостиницах и торговых залах запрещается находиться лицам без ковид-паспортов. Нововведение прокомментировали журналистам начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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Он отметил, что лица, которым противопоказана вакцинация от COVID-19, могут предъявить «Сертификат о противопоказаниях».

В МВД республики также сообщили, что для посещения кафе и ресторанов на открытом воздухе не требуется иметь при себе ковид-паспорт. Для посещения обычных магазинов, салонов красоты и парикмахерских этого тоже не требуется.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 1 сентября ковид-паспорт также требуется для посещения свадеб, где более 50 гостей. Ранее это правило касалось свадеб, на которых присутствуют более 150 человек.