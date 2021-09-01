Москва, 1 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 31 августа не смогла возобновить рост и снова закрылась в минусе, расположившись в зоне $71,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако 1 сентября Brent начала с восстановления, отыграв потери и вернувшись выше $72. Теперь котировкам предстоит подтвердить пробой этой отметки на дневном закрытии.

Трейдеры оценивают отчет API, который показал накануне, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 4 млн баррелей, тогда как прогноз предполагал падение менее чем на 3 млн.

Игроки ждут официальной статистики минэнерго США, которая может подтвердить неплохое падение запасов и тем самым поддержать внутридневной рост цен. Впрочем, главным событием дня станет заседание ОПЕК+, на котором производители примут решение относительно сохранения текущего курса сделки.

В перспективе сентября основным фактором влияния на рынок нефти будет оставаться тема пандемии коронавируса. Ускорение вакцинации вкупе с торможением появления новых штаммов говорят в пользу сохранения котировок на высоких уровнях.

При этом мощного подъема цен на нефть не ожидается. Торговый диапазон на сентябрь может сформироваться уровнями $65−75 за баррель с тяготением к его верхней границе и пребыванием большую часть времени за пределами уровня $70, если не произойдет значимых потрясений в отрасли», — полагает эксперт.

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