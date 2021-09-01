Москва, 1 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится ждать, что «невидимая рука рынка» заставит российских девелоперов сильно понизить цены на жилую недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ зафиксировали снижение цен на жилье.

image4you Жилье

«Слухи о снижении цен на жилье явно преувеличены, — сказал Ордов. — Но даже если поверить в массовость этого феномена снижения цен, который, надо отметить, для России крайне редкий, то снижение в 1−1,5% после 10−15% роста с начала года заметным фактором никак не назовешь. Падение цен в отдельных локациях в июле и августе, а может и далее, возможно только на переходный период, так как льготная ипотека имеет теперь большую долю в сделках на рынках более дешевого жилья. То есть регионы от льготной ипотеки будут выигрывать гораздо больше, чем крупные города. С июля максимальная сумма льготной ипотеки упала с 12 до 3 миллионов, тем самым существенно повлияв на спрос на отдельных рынках жилья».

Как подчеркнул Ордов, в ряде городов спрос на квартиры в июле сократился на 20−30%.

«Если при таком сокращении спроса падение цены составило 1−1,5%, то никаких надежд на то, что «невидимая рука рынка» даст «подзатыльник» бенефициарам этого подорожания и заставит их снизить цены — нет», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение цен на жилье в России зафиксировано в сегменте новостроек, причем лишь в некоторых регионах и незначительное.