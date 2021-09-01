Москва, 1 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Группа «Газпром» в текущем году увеличит объёмы добычи газа до максимального значения за последние десять лет, заявил начальник департамента Газпрома Александр Иванников в ходе телефонной конференции.

Gazprom.ru «Газпром»

По его словам, в 2021 году прогнозируется увеличение объёма добычи более чем на 55 млрд кубометров. Будет добыто более 510 млрд кубометров, а это — максимальный уровень за последние десять лет.

Прежде сообщалось, что Газпром в текущем году намерен добыть 506,5 млрд кубометров газа. Это на 11,7% больше, чем в прошлом году. Прогнозируемый экспорт в Европу — 175−183 млрд кубометров газа по средней экспортной цене до $240 за тысячу кубометров.

Читайте также: В Газпроме назвали завершающей нынешнюю стадию наладочных работ на СП-2