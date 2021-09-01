Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. От осложнений, вызванных коронавирусом, после прививки скончался вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Около трёх недель Сергей Шнейдер боролся с COVID-19.

(сс) bratislavskysamospravnykraj Вакцина AstraZeneca

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«Большой общественный деятель, авторитетный и опытный руководитель, преданный своему делу профессионал, открытый и душевный человек — Сергей Шнейдер десять лет из своей трудовой биографии посвятил Торгово-промышленной палате Ростовской области. С 2007 по 2009 год он занимал должность советника президента по экономической политике, а с 2014 года работал вице-президентом ТПП Ростовской области», — уточнили в Торгово-промышленной палате Ростовской области.

По данным, которыми располагает портал 1rnd.ru, Сергей Шнейдер завершил участие в прививочной кампании от коронавируса. Однако избежать заражения инфекцией и тяжёлых последствий не удалось.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался начальник городского управления МВД России по вопросам миграции, также принявший участие в прививочной кампании.