София, 1 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. До 30 сентября экспорт низкомолекулярных гепаринов и лекарственных средств из группы иммунодепрессантов из Болгарии запрещен по приказу министра здравоохранения страны доктора Стойчо Кацарова из-за новой волны COVID-19. Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

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Как отмечает пресс-служба минздрава Болгарии, это необходимо для того, чтобы во время увеличения использования таких лекарств во время новой волны пандемии, в стране было их достаточное количество.

Также указывается, что в связи с лечением больных COVID-19 в стране может наблюдаться потенциальный дефицит следующих лекарственных средств: эноксапарин, надропарин, тоцилизумаб.

При этом отмечается, что поставки последних в Болгарию идут на регулярной основе, однако из-за их параллельного экспорта с территории Болгарии в другие страны в августе появились данные о затрудненном обеспечении этими лекарствами в аптечной сети страны, с тенденциями увеличения их потребления в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посла Республики Северная Македония в Болгарии вызвали в болгарское министерство иностранных дел и вручили ему ноту протеста в связи с очередным актом осквернения болгарских национальных символов в указанной республике.