Москва, 1 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Более 45% сотрудников вузов России привились от COVID-19. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Наталия Николаева ИА REGNUM Студенты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«В Москве уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов. В целом по России там, по-моему, чуть больше 45%», — сказал Фальков.

По его словам, со студентами в России ситуация «несколько иная», и она объясняется каникулами, а также тем, что часть студентов уже выпустилась, а часть только поступила в вузы: «Поэтому в целом если по России брать — там больше 12%».

Фальков отметил, что вузам предстоит провести разъяснительную работу на тему вакцинации от COVID-19.