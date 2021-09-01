Тбилиси, 1 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 52 162 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3886 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 553 697 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 497 517 победили инфекцию, в том числе 4103 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7482 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 74 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7393 пациента, в оборудованных гостиницах — 2454.

Днём ранее в Грузии после проведения 43 741 теста выявили 4778 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1915 человек, умерли за сутки 78 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии учебный год начнётся 15 сентября в дистанционном формате. После 4 октября школам разрешат проводить занятия очно, если в населённых пунктах, где они находятся, будет низкий уровень распространения коронавируса.