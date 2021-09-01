Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 1 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Зафиксированный 30 августа в Пуэрто-Рико «рекорд» по числу скончавшихся от COVID-19 лиц вынудил научное сообщество страны вновь обсудить меры борьбы с пандемией коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

CIA Пуэрто-Рико

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По мнению специалистов, необходимо разработать стратегии на случай возможности появления новых вариантов коронавируса, которые в августе достигли своего предела.

Президент Научной коалиции Пуэрто-Рико Даниэль Колон Рамос подтвердил, что подъём происходит в основном из-за циркуляции варианта коронавируса «дельта», который на 60% более контагиозен, чем предыдущие, в числе которых «британский» вариант коронавируса «альфа».

По его словам, несмотря на более низкий риск болезни, вакцинированные люди могут передавать вирус из-за высокой вирусной нагрузки, вызванной заражением такими вариантами, как «дельта».

"В данный момент мы находимся в том положении, когда больницы заполняются пациентами с COVID-19 очень высоко, и за последние недели мы достигли в среднем более десяти смертей в день», — сказал член Научной коалиции страны Лемуэль Мартинес.

В Пуэрто-Рико 30 августа зафиксировали 28 смертей от COVID-19 за сутки. Это максимальное число смертей от COVID-19 в стране за всё время пандемии коронавируса.