Будапешт, 17 февраля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Запад с помощью своего оружия и денег ведёт войну против России на Украине, заявил 16 февраля министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, выступая на «Форуме лидеров венгерского бизнеса — 24» в Будапеште.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Мы, Запад, ведём войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов», — приводит слова министра информационное агентство MTI.

Глава венгерского минобороны назвал события на Украине «ужасной бойней», изменившей баланс сил и экономическую ситуацию в Европе. По его словам, западные страны не были стратегически подготовлены к ведению военных действий на Украине, которым, кажется, «не будет конца».

Салай-Бобровницки подчеркнул, что позиция Будапешта в отношении украинского конфликта остаётся неизменной — для разрешения ситуации необходимы немедленное прекращение огня и мирные переговоры. Поставлять оружие Украине Венгрия по-прежнему не будет, эта позиция не изменится ни под каким давлением, заверил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исключил поставки оружия Украине. Он добавил, что чем больше оружия будет поставлено на Украину, тем дольше будет длиться вооружённый конфликт, больше людей погибнет.

Евросоюз не может себе позволить предоставить Украине такие финансовые ресурсы, которые бы обеспечили ей победу, заявил 11 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, жители многих европейских стран всё больше недовольны бесконечной отправкой денег Киеву. При продолжении конфликта Украина потеряет ещё больше территорий, предположил венгерский премьер.