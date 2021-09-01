Владивосток, 1 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. История является фундаментом всех гуманитарных знаний — литературы, музыки философии, естествознания и так далее. Об этом заявил на встрече со школьниками Приморского края 1 сентября во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке в рамках лекций общества «Знание» президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Он назвал историю чрезвычайно важной не только потому, что интересно, как было раньше.

«Это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живём сегодня и что нас ожидает дальше. История — как один из способов изучения того, что на планете происходило», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что у любой беседы должна быть цель и назвал целью встречи со школьниками «пробудить у них интерес к истории, побудить изучать её». По мнению президента, история помогает понять, что происходит сегодня и как нам вести себя в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин во Владивостоке посетил Всероссийский детский центр «Океан» и встретился со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.