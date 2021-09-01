Варшава, , 10:26 — REGNUM Утром 1 сентября в польском городке Велюнь состоялось мероприятие, посвященное памяти о начале Второй Мировой войны. Именно на Велюнь рано утром 1 сентября 1939 года были сброшены первые бомбы немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии принял участие президент Польши Анджей Дуда, передает Polskie Radio.

Анжей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Именно здесь, в Велюне началась Вторая Мировая война. Немецкие летчики знали, что они атакуют мирных жителей. Они не могли ошибаться. Это был террористический акт. Это было начало необычной войны, в которой были нарушены все военные правила», — заявил Дуда по время выступления.

Участники мероприятия, среди которых, помимо президента, были представители польского Института исторической памяти и местных властей, возложили цветы к памятнику погибшим во время бомбардировок Велюня. В результате ударов немецкой авиации по городу погибло несколько сотен мирных жителей. Они стали первыми жертвами Второй Мировой войны.