Москва, 1 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Жители Москвы с 1 сентября смогут оплатить счета за услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД без комиссии. Совместную акцию запускает департамент информационных технологий и платежная система «Мир», сообщается на портале мэра столицы.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Карта «Мир»

Сэкономить на оплате услуг ЖКХ и штрафов смогут москвичи — обладатели карт «Мир». Они смогут оплачивать счета без комиссии на портале mos.ru и через столичные мобильные приложения.

Также у владельцев карт «Мир» на портале mos.ru появится возможность пополнить лицевой парковочный счет, счет Департамента городского имущества Москвы и лицевой счет карты «Москвенок» со скидкой 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в Москве пассажиры метро, на МЦК и МЦД получат скидку на проезд при оплате картой «Мир».

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