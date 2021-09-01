София, 1 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Посла Республики Северная Македония в Болгарии вызвали в болгарское министерство иностранных дел и вручили ему ноту протеста в связи с очередным актом осквернения болгарских национальных символов в указанной республике. Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Также указывается, что, по информации пресс-службы МИД Болгарии, директор Управления Юго-Восточной Европы болгарского МИД Ваня Андреева-Малакова заявила временному руководителю посольства Северной Македонии в Болгарии Владимиру Крастевскому об обнаружении болгарской стороной повреждения пилона и снятия флага Республики Болгарии, которые размещены возле офиса Торгово-экономической службы в болгарском Генеральном консульстве в Битоле.

Кроме того, отмечается, что это происшествие вызвало глубокое возмущение болгарской стороны, которая указала на то, что любое действие, выражение ненависти к другому государству или его гражданам являются противоречащими основополагающим ценностям современного демократического общества и препятствуют установлению добрососедских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в составе Вооружённых сил (ВС) Болгарии созданы две новые структуры: Командование материально-технического обеспечения и т. н. Киберкомандование.