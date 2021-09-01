Москва, 1 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Задолженность населения России перед банками достигнет на исходе года 11,4−11,6 триллиона рублей. Об этом первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил 1 сентября РИА Новости.

Mil.ru Ипотека

Он допустил, что по итогам года темпы роста ипотечного портфеля немного превысят прошлогодние и подойдут к верхней границе прогноза Банка России. Регулятор прогнозировал темпы роста в 20−24% против 21,6% в 2020 году.

«В нашем базовом прогнозе ипотечная задолженность в целом по рынку к концу года достигнет 11,4−11,6 триллиона рублей», — сказал Ведяхин.

По его словам, темпы роста ипотеки в 2021 году усилились в том числе из-за эффекта низкой базы, так как в первом полугодии 2020 года спрос на ипотеку значительно снизился из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и из-за введённых ограничений на спрос.

В июле задолженность граждан по ипотеке составила 10,77 трлн рублей.

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