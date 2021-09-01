Стокгольм, 1 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Быть глупым вовсе не запрещено и никак не наказуемо. Но за глупость часто приходится расплачиваться, и сейчас за нее платят прежде всего те, кто по собственной воле отказался прививаться от COVID-19. Об этом в своей авторской статье написала политический обозреватель шведской газеты Aftonbladet Лена Меллин.

Mos.ru Вакцинация

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«Согласно данным 80% пациентов, кто в течение августа находился в реанимации для лечения от COVID-19, были невакцинированы. Возможно, их было и больше, ведь информация о некоторых пациентах отсутствует вовсе.

Для меня совершенно непонятно, как человек может добровольно отказаться от вакцинации.

Это касается не только коронавируса, но и всех болезней, которых можно избежать или облегчить с помощью вакцины. Вакцины более или менее искоренили такие смертельные заболевания, как оспа, и снизили заболеваемость других, например, кори. Фактически, можно сказать, что вакцины — это божий дар человечеству», — написала журналистка.