Тирасполь, , 10:01 — REGNUM Решение Украины с 1 сентября прекратить пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами не «не должно быть катастрофой» для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский на брифинге в Тирасполе.

Вадим Красносельский President.gospmr.org

Он отметил, что жители Приднестровья могут получить «нейтральные» номера для автомобилей в пунктах регистрации транспортных средств. При этом Красносельский отметил, что Тирасполь и Кишинёв ранее договорились перенести переход на «нейтральные» номера на 10 января 2022 года, чтобы решить ряд вопросов, но Киев отказался пойти на навстречу.

«У меня, честно говоря, складывается впечатление, что Украина боится того, что Приднестровье и Молдавия начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил», — сказал глава ПМР.

Он отметил на Украину будет отправлен запрос, чтобы получить разъяснения в причинах такого поступка Киева.

Стоит отметить, что в 2018 году в Вене Кишинев и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. С 2020 года Кишинёв начал требовать, чтобы у приднестровцев, кроме таких номеров были водительские удостоверения, полученные в Молдавии.

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