Мадрид, 1 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В испанские суды стали приходить дела о вакцинации от COVID-19 детей старше 12 лет, чьи родители х не могут прийти к консенсусу по поводу прививки. Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

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Отмечается, что по данным Ассоциации семейных адвокатов Испании (AEAFA), которые приводит газета El Mundo, в связи с тем, что в Испании для вакцинации детей младше 16 лет необходимо согласие родителей, в случае если они не могут прийти к согласию в этом вопросе, его решает суд.

При этом, как считают юристы, из-за того, что в стране нет специальной юрисдикции по семейным вопросам и вопросам, которые связаны с несовершеннолетними и инвалидами, которая могла бы рассмотреть дело в срок 15−20 дней, в судах общей юрисдикции на это может уйти год

Также адвокаты указали, что разное мнение по поводу вакцинации наличествует не только у разведенных родителей, но и у состоящих в браке.

Отметим, 31 августа власти Испании заявила о том, что 70% населения страны прошли вакцинацию от COVID-19.