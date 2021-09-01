София, 1 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В составе Вооружённых сил (ВС) Болгарии созданы две новые структуры: Командование материально-технического обеспечения и т. н. Киберкомандование. Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что, по данным Болгарского национального радио, Командование тылового обеспечения создано для обеспечения поддержание армии страны в мирное и военное время, а также для поддержки сил НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ и других коалиционных форматов на болгарской территории.

При этом указывается, что в связи с этим одним из его приоритетных направлений является реализация проектов модернизации, которые связаны с возможностью приема, развертывания и последующего перемещения войск.

Кроме того, отмечается, что Киберкомандование создано для предотвращения новых кибератак и также призвано защитить критически важную инфраструктуру в мирное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что между болгарскими партиями «Демократическая Болгария» и ДПС («Движение за права и свободы») во время слушаний болгарского министра транспорта в парламенте страны возник спор.