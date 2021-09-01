Веллингтон, 1 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Австралийский телеканал Nine News 1 сентября показал новостной сюжет о мужчине, который просидел всю пандемию в пещере, расположенной на территории заповедника Маунт Друри на горе Маунгануи. Примечательным является тот факт, что бездомный был вынужден спасаться от коронавируса, поселившись в районе, который является одним из самых элитных во всей Новой Зеландии.

Бездомный

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Так, например, прямо напротив заповедника, отмечают журналисты, находится дом экономиста и бывшего политика Гарета Моргана, стоимость которого превышает 10 миллионов долларов. Многие другие дома тоже оцениваются в суммы с шестью-семью нулями.

Бездомный рассказал журналистам, что живет в пещере с начала пандемии COVID в прошлом году. Раньше он ютился в местном парке, но его выгнали оттуда после того, как в Новой Зеландии был объявлен локдаун четвертого уровня.

Мужчина отметил, что для того, чтобы посетители заповедника не переживали за него и не предлагали помощь, он разместил на видном месте бытовую технику, на которой готовит еду.