Канберра, 1 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. На прошлой неделе приверженность достижения национальных целевых показателей по 70‑ и 80-процентному охвату вакцинацией от COVID-19 была неоднократно заявлена на всех брифингах с участием премьер-министров штатов, посвященных коронавирусу. 1 сентября телеканал Nine News опубликовал обновленную статистику по вакцинации в стране, чтобы узнать, насколько быстро Австралия движется в направлении снятия ограничений.

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По данным федерального правительства Австралии, чуть более 7 200 000 австралийцев, или 35% населения страны в возрасте старше 16 лет, в настоящее время считаются полностью привитыми от COVID-19. Только за 31 августа было поставлено 276 000 прививок.

Отмечается, что спустя 190 дней с момента начала вакцинации Австралия быстро приближается к отметке в 20 000 000 распределенных доз ковид-вакцины.

Если обратится к статистике по наиболее густонаселенным штатам, то в Новом Южном Уэльсе 68,2% населения привились первым компонентом и 37,1% — вторым. Для Виктории эти показатели составляют 56,1% и 34,7% соответственно. В Квинсленде полностью привитыми считаются 31,1%; 56,1% жителей штата получили первый компонент.