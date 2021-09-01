Мельбурн, Австралия, 1 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Виктории (юго-восток Австралии) 1 сентября приняло решение о том, что действующий в штате локдаун не будет снят до тех пор, пока 70% населения штата не получат первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

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Премьер-министр Эндрюс также отметил, что власти приняли решение разрешить открыть детские игровые площадки с 23:59 2 сентября, однако он подчеркнул, что риск заражения коронавирусом слишком высок, чтобы снять другие ограничения. По его расчетам, Виктория достигнет 70-процентного охвата вакцинацией 23 сентября.

Как только целевой показатель будет достигнут, жесткий локдаун будет снят, а гражданам будет разрешено покидать домовладение на расстояние до 10 километров. На стройках смогут работать до 50% рабочих.

Эндрюс также отметил, что обучение школьников в течение третьего семестра будет проходить в дистанционном формате.