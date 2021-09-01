Баку, 1 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 31 августа выявили 3788 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 19 693 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

За время пандемии в республике выявили 424 891 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 366 126 человек, в том числе 3228 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 53 129 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5636 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 44 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3107 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 191 теста. Выздоровевшими медики признали 1770 человек. Скончались 39 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что 44 умерших за сутки пациента с COVID-19 для Азербайджана является «рекордным» показателем с декабря 2020 года.