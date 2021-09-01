Сан-Хосе, 1 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Уже один миллион 219 тысяч 482 человека прошли полный курс вакцинации против COVID-19, что составляет 23,6% населения. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Фонд социального страхования Коста-Рики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

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Представитель организации Марио Руис уточнил, что с 24 декабря 2020 года, когда в Коста-Рике началась иммунизация, применялись вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer / BioNTech и AstraZeneca.

По его словам, используемые вакцины показали свою эффективность в снижении риска серьезных осложнений при COVID-19 и снижении риска смерти от этого заболевания.