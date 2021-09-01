Сидней, Австралия, 1 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зарегистрировано 1 116 новых случаев заражения коронавирусом и еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства здравоохранения штата, с 16 июня этого года в Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 100 смертей, связанных с COVID-19, и всего 156 смертей с начала пандемии.

За прошедшие 24 часа еще 148 000 жителей Большого Сиднея прошли вакцинацию от COVID-19. В свою очередь Бережиклян отметила, что Новый Южный Уэльс достигнет целевого показателя по 70-процентному охвату вакцинацией на пару недель раньше, чем ожидалось.

В настоящее время в больницах Нового Южного Уэльса находятся 917 пациентов с COVID-19, 150 из которых получают помощь реаниматологов.