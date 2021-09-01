* запрещённая в России организация

Кабул, 1 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. По данным официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайля Шахина, 41 военнослужащий Сил обороны Австралии «погиб в стране, оккупировав ее». Об этом он заявил 1 сентября в эфире телеканала Nine News.

Австралия

«Если войска моей страны вторглись бы в вашу страну, оккупировали бы вашу страну и умерли бы, что бы вы сказали? Вы бы сказали, что в этом есть что-то незаконное? Они бы имели право вторгнуться в вашу страну? То же самое относится к моей стране, Афганистану», — заявил Шахин.

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил, что он надеется на установление «мира» в Афганистане и обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в том, что тот основывает политику на «пропаганде» и «фейковых новостях».

«Некоторые австралийцы предвзяты, и им следует занять более прагматичную позицию», — заявил Шахин.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.